Gela, inquinamento ambientale alla Raffineria: la procura sequestra due impianti

Si tratta di un'indagine "finalizzata a monitorare l'eventuale contaminazione della falda acquifera del polo industriale"

Redazione

27 Maggio 2019 18:25

La Procura ha disposto il sequestro degli impianti per il trattamento dell’acqua di falda ed il trattamento di acqua di scarico già gestiti dalla Raffineria di Gela la cui gestione è passata ora alla Syndial.Si tratta di una indagine “finalizzata a monitorare l’eventuale contaminazione della falda acquifera del polo industriale inserito tra i Siti di Interesse Nazionale e verificare lo stato di avanzamento dei progetti di bonifica già approvati.

L’attività di indagine si colloca in continuità con altre complesse indagini in materia ambientale che hanno già portato al sequestro di alcune vasche ubicate all’interno dell’area delle vecchie discariche dell’isola 32.

Le indagini, coordinate dalla Procura, sono effettuate dalla Capitaneria di Porto e dalla Commissariato di Polizia.



