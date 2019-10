Attualita 119

Gela, indumenti e accessori: potranno essere conferiti negli appositi contenitori collocati in diversi quartieri della città

L'amministrazione comunale ha attivato la convenzione, a titolo gratuito, per il ritiro ed il conferimento degli indumenti usati

Redazione

15 Ottobre 2019 16:28

L’assessore all'Ambiente Grazia Robilatte informa la cittadinanza che

l’Amministrazione comunale ha provveduto ad attivare la convenzione a

titolo gratuito per il ritiro, trasporto e conferimento in impianto

autorizzato al recupero e trattamento di indumenti, accessori di

abbigliamento e altri manufatti tessili confezionati post consumo.



La cittadinanza, dunque, è invitata a conferirli esclusivamente nei

contenitori autorizzati dall'Amministrazione, nella consapevolezza che

l’obiettivo del 65 per cento di raccolta differenziata è un traguardo

raggiungibile.



L’assessore Robilatte sottolinea che il servizio è reso ai cittadini a

titolo gratuito e che, oltre ad avere finalità ecologiche, attua una

gestione circolare del sistema di smaltimento dei rifiuti, nel rispetto

dell’ambiente e con benefici economici e risvolti occupazionali

importanti.



Per rendere agevole a tutti i cittadini il conferimento della frazione

merceologica, si è già provveduto a posizionare i contenitori in ogni

quartiere cittadino e nelle aree pubbliche facilmente accessibili.



Questi i punti di raccolta:

Via Butera, via Ossidiana, parcheggio Todis, piazza Trento, Chiesa Santa

Lucia, via Ragusa, la Cittadella (piazzale Luigi Tenco) Chiesa Maria SS

di Betlemme, piazza degli Artisti, piazza Russello, slargo via

Cappuccino, piazza De Filippi, via Australia, via Tiziano, via Prati,

via America, scuola Pirandello, via Europa, Chiesa San Rocco, piazza

Santa Faustino, piazza Acrux e via Generale Cascino.

