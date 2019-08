Politica 430

Gela, ecco quanto guadagneranno sindaco e assessori: fissati gli importi delle indennità

Il sindaco guadagnerà 3.700 euro, il suo vice 2.700 mentre assessori e presidente del consiglio comunale 2.200. Le indennità sono calcolate al lordo

Donata Calabrese

16 Agosto 2019 10:32

Fissate le indennità del sindaco, del suo vice, degli assessori e del presidente del consiglio comunale. Le indennità sono state approvate con una determina dirigenziale del settore risorse economiche. Al sindaco Lucio Greco verranno riconosciuti 3.718,49. Per l’intero 2019, quindi, il totale per il sindaco sarà 18.592,45 euro. Il suo vice, Terenziano Di Stefano prenderà invece mensilmente un’indennità pari a 2.788,87 (pari al 75 per cento dell'indennità del sindaco). Agli assessori Ivan Liardi, Florinda Iudici, Nadia Gnoffo e Grazia Robilatte verrà riconosciuta un’indennità mensile pari a 2.231.O9, pari al 60 per cento dell'indennità riconosciuta al sindaco. Stessa cifra viene riconosciuta al presidente del consiglio comunale, Totò Sammito. Si tratta di indennità calcolate al lordo.Le indennità sono state calcolate tenendo conto che il Comune di Gela rientra nella fascia demografica dei Comuni con abitanti compresi da 50 mila a 100 mila abitanti.

Il sindaco Greco, avvocato, ha dichiarato di essere libero professionista. Il presidente del consiglio comunale, Sammito è invece un dipendente pubblico (impiegato presso l’Inps) in aspettativa non retribuita dal primo luglio; il vice sindaco Di Stefano, ha dichiarato di essere privo di occupazione dallo scorso 29 giugno; gli assessori Liardi, Iudici e Gnoffo sono avvocati e hanno dichiarato di essere liberi professionisti. L’assessore Robilatte, ha dichiarato di essere priva di occupazione.



