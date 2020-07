Cronaca 622

Gela, incidente sulla Ss 115: auto si ribalta, due feriti

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118

Redazione

09 Luglio 2020 18:48

Incidente autonomo pochi minuti fa a Gela sulla Ss115 che porta a Licata. Un'auto con a bordo due persone di circa 60 anni, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita fuori strada ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. I due feriti sono stati trasportati, entrambi in codice rosso, in ospedale. Le loro condizioni sarebbero gravi. Foto Seguo News

