Gela, incendio nel quartiere San Giacomo: in fiamme l'auto di un operaio metalmeccanico

La macchina, una Citroen C4, era parcheggiata sotto l'abitazione della vittima, in via Bonanno. L'incendio si è verificato poco dopo le 23

Redazione

27 Maggio 2019 18:19

Ancora un’auto in fiamme la notte scorsa a Gela poco dopo le 23. L’incendio ha danneggiato un Citroen C4 appartenente ad un operaio metalmeccanico gelese di 43 anni. La macchina era parcheggiata sotto l’abitazione della vittima, in via Bonanno, nel quartiere San Giacomo. Sul posto per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento e una pattuglia dei carabinieri.

