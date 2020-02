Cronaca 201

Gela, incendio nei pressi del tribunale: rogo distrugge un container antistante un distributore di benzina

Una persona ha dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso per le ustioni riportate. Sul posto è intervenuta una volante della polizia

Redazione

14 Febbraio 2020 17:12

Sono in corso d'accertamento da parte della Polizia le cause di un incendio, divampato nel primo pomeriggio, in via Generale Cascino nei pressi del distributore Eds a pochi passi dal Tribunale.Una persona ha dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso per le ustioni riportate. I vigili del fuoco stanno lavorando per evitare che le fiamme raggiungano le pompe di benzina.



Sono in corso d'accertamento da parte della Polizia le cause di un incendio, divampato nel primo pomeriggio, in via Generale Cascino nei pressi del distributore Eds a pochi passi dal Tribunale.Una persona ha dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso per le ustioni riportate. I vigili del fuoco stanno lavorando per evitare che le fiamme raggiungano le pompe di benzina.



News Successiva Gela piange Giuseppe, era in coma da sette anni: cadde in una piscina durante una festa

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare