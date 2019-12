Cronaca 109

Gela, incendio in un negozio di abiti da sposa in via Venezia

Attualmente i vigili del fuoco sono impegnati nello spegnimento del rogo

Rita Cinardi

19 Dicembre 2019 17:53

Un incendio è scoppiato oggi pomeriggio a Gela in via Venezia, all'altezza del civico 305, all'interno del negozio "Le spose di Barbara". Sul posto i vigili del fuoco e la polizia. Ancora ignote le cause del rogo che, comunque, sembrerebbe di natura accidentale. Le fiamme sono partite dal retrobottega. All'interno del negozio, chiuso nel momento in cui è scoppiato il rogo, era presente la proprietaria che è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. La donna, infatti, avrebbe inalato del fumo.

Un incendio è scoppiato oggi pomeriggio a Gela in via Venezia, all'altezza del civico 305, all'interno del negozio "Le spose di Barbara". Sul posto i vigili del fuoco e la polizia. Ancora ignote le cause del rogo che, comunque, sembrerebbe di natura accidentale. Le fiamme sono partite dal retrobottega. All'interno del negozio, chiuso nel momento in cui è scoppiato il rogo, era presente la proprietaria che è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. La donna, infatti, avrebbe inalato del fumo.

News Successiva Gela, uso di anabolizzanti in palestra: 13 indagati per utilizzo e somministrazione di farmaci o altre sostanze

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare