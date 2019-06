Cronaca 358

Gela, incendio in un capannone sulla Ss 117: rogo distrugge cinque mezzi. Messe in sicurezza cinque bombole di gas

L'incendio sarebbe divampato nelle campagne circostanti fino a propagarsi all'interno del capannone

14 Giugno 2019 15:46

Quattro auto e una moto ape sono stati distrutti da un vasto incendio divampato nelle campagne e poi propagatosi in un capannone adibito a deposito di automezzi. L’incendio si è verificato lungo la Ss 117, alle porte di Gela, dove vi sono diverse attività industriali. Il rogo poteva avere delle conseguenze ben più gravi ma l’intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento ha scongiurato il peggio. C’erano infatti anche cinque bombole di gpl che sono state subito messe in sicurezza, due camion, un furgone e una stalla, dove per fortuna non c’erano animali.

