Gela, incendio in contrada "Marchitello": le fiamme divorano alcuni terreni incolti

Si tratta di una zona adibita al mercato settimana del martedì. Sul posto vigili del fuoco e protezione civile

Redazione

16 Giugno 2019 17:06

E' stata un'altra giornata di incendi a Gela. I vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire sia in diverse zone della città che nelle campagne. Anche la protezione civile è scesa in campo per aiutare il lavoro dei pompieri. Oggi pomeriggio un rogo è divampato nel quartiere Marchitello, dove in genere si svolge il mercato settimanale del martedì. In fiamme alcuni terreni incolte, zone dove proliferano insetti di ogni genere e dove qualcuno getta anche i rifiuti

