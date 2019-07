Cronaca 476

Gela, rogo distrugge "Villa Daniela": in passato la struttura ha ospitato centinaia di migranti

I vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore per domare le fiamme. Adesso si sta tentando di risalire alle cause

Redazione

20 Luglio 2019 16:13

Due squadre dei vigili del fuoco del locale distaccamento al lavoro, per domare le fiamme che si sono propagate oggi a "Villa Daniela", una struttura che si trova in contrada Manfria a pochi chilometri da Gela e che in passato ha anche ospitato dei migranti. I danni alla struttura sono ingenti. I vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore prima di domare il rogo. Adesso si sta tentando di risalire alle cause del vasto incendio.

