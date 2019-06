Cronaca 426

Gela, incendio al mercato ortofrutticolo: il rogo distrugge alcuni box di proprietà del Comune e una cabina elettrica

Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta una squadra dell'Enel per mettere in sicurezza l'impianto elettrico

15 Giugno 2019 11:13

Ancora una notte di fuoco a Gela. Per cause ancora in corso di accertamento, al Mercato Ortofrutticolo di via Asia, si è sviluppato un incendio, che ha interessato alcuni bancali in legno e dei box di proprietà del Comune di Gela. Le fiamme, domate dai vigili del fuoco, hanno interessato i suddetti box, unità esterne dell’impianto di condizionamento ed una cabina elettrica Enel. Sul posto è stato richiesto l’intervento degli operai dell’ENEL per la messa in sicurezza dell’impianto elettrico esterno. Danni in corso di quantificazione. Indagini in corso.da parte della polizia. (Foto archivio)

