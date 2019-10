Eventi 70

Gela, inaugurato l'anno scolastico alla "Solito". Il sindaco: "La scuola è il cuore di una città"

Alla cerimonia erano presenti diverse autorità civili, militari e religiose del territorio. A fare gli onori di casa, il dirigente Baldassarre Aquila

Redazione

15 Ottobre 2019 16:12

Alla presenza delle autorità cittadine, religiose e militari, è stato

inaugurato stamattina il nuovo anno scolastico al Ii circolo didattico

“Enrico Solito”.

A fare gli onori di casa è stato il dirigente scolastico, prof.

Baldassarre Aquila che ai piccoli studenti ha lanciato messaggi di

legalità e solidarietà.



L’augurio per il nuovo anno scolastico è giunto anche dal sindaco Lucio

Greco che, a nome dell’Amministrazione, del Consiglio Comunale e della

comunità cittadina ha sottolineato che agli studenti ha detto di

guardare al loro lavoro con speranza, fiducia ed orgoglio.



“La scuola - ha detto il primo cittadino - è il cuore di una città e

proprio per la fondamentale importanza che riveste, dobbiamo creare

condizioni perché si riappropri della sua centralità e diventi perno

della comunità. Questo, però, non è un compito demandato solo agli

insegnanti: famiglie ed istituzioni, infatti, dobbiamo essere

collaborativi perché la scuola diventi il cuore pulsante della società

dove gli studenti possono crescere, firmarsi e prepararsi a diventare

cittadini.



A partire dal nucleo centrale della società, che è la famiglia, anche la

scuola ricopre un ruolo importante per la crescita civile. Noi come

amministrazione - ha concluso il sindaco Greco - lavoreremo per dare il

massimo sostegno alla scuola che è fondamentale per la crescita di una

comunità”.



Dal palco dove erano presenti le espressioni di diverse realtà, ovvero i

vertici di Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, il vicario

foraneo, mons. Michele Mattina, ha augurato ai piccoli studenti di

vivere la scuola come laboratorio di umanità.



Gli studenti hanno poi ringraziato e salutato le Autorità presenti

intonando l’inno nazionale.

Alla presenza delle autorità cittadine, religiose e militari, è stato

inaugurato stamattina il nuovo anno scolastico al Ii circolo didattico

“Enrico Solito”.

A fare gli onori di casa è stato il dirigente scolastico, prof.

Baldassarre Aquila che ai piccoli studenti ha lanciato messaggi di

legalità e solidarietà.



L’augurio per il nuovo anno scolastico è giunto anche dal sindaco Lucio

Greco che, a nome dell’Amministrazione, del Consiglio Comunale e della

comunità cittadina ha sottolineato che agli studenti ha detto di

guardare al loro lavoro con speranza, fiducia ed orgoglio.



“La scuola - ha detto il primo cittadino - è il cuore di una città e

proprio per la fondamentale importanza che riveste, dobbiamo creare

condizioni perché si riappropri della sua centralità e diventi perno

della comunità. Questo, però, non è un compito demandato solo agli

insegnanti: famiglie ed istituzioni, infatti, dobbiamo essere

collaborativi perché la scuola diventi il cuore pulsante della società

dove gli studenti possono crescere, firmarsi e prepararsi a diventare

cittadini.



A partire dal nucleo centrale della società, che è la famiglia, anche la

scuola ricopre un ruolo importante per la crescita civile. Noi come

amministrazione - ha concluso il sindaco Greco - lavoreremo per dare il

massimo sostegno alla scuola che è fondamentale per la crescita di una

comunità”.



Dal palco dove erano presenti le espressioni di diverse realtà, ovvero i

vertici di Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, il vicario

foraneo, mons. Michele Mattina, ha augurato ai piccoli studenti di

vivere la scuola come laboratorio di umanità.



Gli studenti hanno poi ringraziato e salutato le Autorità presenti

intonando l’inno nazionale.

News Successiva Al via la nuova stagione teatrale del Teatro Eschilo di Gela. Sul palco attori di fama nazionale

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews