Gela, in tilt l'impianto di potabilizzazione: domani stop all'erogazione idrica per i quartieri serviti dalla rete di Spinasanta

I tecnici di Caltaqua dovranno intervenire per la sostituzione di un tratto della condotta. La distribuzione riprenderà mercoledì

Redazione

23 Settembre 2019 14:40

Siciliacque comunica l’interruzione, in data odierna, del trattamento presso l’impianto di potabilizzazione di Gela per eseguire la sostituzione di un tratto di tubazione.Domani 24/09 non sarà possibile effettuare la distribuzione nella zona alta Spinasanta. Tutte le altre zone non subiranno disagi.

La distribuzione riprenderà mercoledì 25/09 con la zona bassa Spinasanta e giovedì 26/09 con la zona alta.

