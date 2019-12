Eventi 147

Gela, in scena al teatro Eschilo "I miserabili": ripercorre la storia della rivoluzione francese

L'appuntamento è per l'8 dicembre e la regia è curata da Stefano Rizzo. Narrerà una tra le più meravigliose opere della letteratura internazionale

05 Dicembre 2019

Va in scena l’8 dicembre presso il teatro Eschilo di Gela la prima de’ “I miserabili” di Victor Hugo con la regia del bravissimo Stefano Rizzo. Si tratta di una rappresentazione teatrale che narrerà una tra le più meravigliose opere della letteratura internazionale. Il dramma è ambientato in un arco temporale che va dal 1815 al 1832, dalla Francia della Restaurazione post-napoleonica alla rivolta antimonarchica del giugno 1832. L'opera narra le vicende di numerosi personaggi: in particolare la vita dell'ex galeotto Jean Valjean e le sue lotte per la redenzione durante 20 anni di storia francese, con digressioni sulle vicende della rivoluzione francese, sulle guerre napoleoniche - in particolare la battaglia di Waterloo, fino alla monarchia.Con un dinamico impianto registico e ritmo narrativo (à rebours e en avant) lo spettacolo è diviso in due atti e ripercorrerà per due ore e trenta minuti la storia di Jean Valjean rimesso in libertà dopo anni di prigionia dentro il bagno penale, e che ritrova nuovamente la “luce” dentro di sé. Coscienziosamente è contro non pochi ostacoli, Valjean, amerà incondizionatamente ma con intelletto. Darà aiuto alla gente bisognosa, si affezionerà alla purezza di Cosette, giungerà al perdono più impensabile. Per info e biglietteria : Teatro Eschilo.

Ben nutrito il cast: Stefano Rizzo, Orazio di Giacomo, Roberta susino, Tiziano Nicosia, Chiara Nicosia,Giovanni Lonzi, Sonia Collura, Erika Sciagura, Rocco Vella, Santo La Rocca, Graziella Condello, Desiree Petrina, Gloria Turco, Leonardo Mezzasalma, Larissa Fortunato, Giuseppe Verderame, Chiara Casciana, Francesco Altamore, Vincenzo Cosca, Fabio Garufo, Nicolò Mezzasalma, Adele Palmeri, Giorgia Mungiovì, Claudio Attardi, Luigi d’Aparo, Alessandro Vella, Alessio Varsalona, Fiamma Mandia, Pina Sbezzi, Laura Cosca, Rossana Brigadieci, Giulia Csoca, Victoria Tasca, Nancy Ociana, Consuelo Lisciandra, Concetta Gravina, Marcella Valenti e Anna Bonafede.



