Gela, in municipio non c'è carta per fotocopiatrici e stampanti: i dipendenti si autotassano

Dopo due settimane dalla richiesta avanzata all'economato, i dipendenti hanno deciso di comprarla con i propri soldi

Redazione

25 Ottobre 2019 13:26

Non c’è carta per fotocopiatrici e stampanti nel settore «Ambiente» del comune di Gela e, per impedire la paralisi della macchina amministrativa, provvedono i dipendenti a comprarla con i propri soldi. E’ successo, al municipio, dopo due settimane di inutile attesa dalla richiesta avanzata all’economato. Ma proprio dall’ufficio dell’economia comunale non poteva arrivare la risposta perché la responsabile, recentemente, è andata in pensione e l’amministrazione non ha ancora provveduto a nominare il suo successore. E siccome in bilancio non sono state previste risorse per spese straordinarie riguardo al materiale di cancelleria, non ci sono nemmeno i soldi disponibili per procedere all’acquisto diretto della carta. Così, oggi, gli impiegati del settore «Ambiente e decoro urbano», compreso il loro dirigente, hanno deciso di autotassarsi e di comprare alcune risme di carta con cui hanno provvisoriamente superato l’emergenza. Ma il problema si ripresenterà presto anche per gli altri settori amministrativi se non sarà nominato il nuovo responsabile dell’ufficio economato.

