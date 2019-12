Eventi 196

Gela, in municipio il baby sindaco e la giunta dell'istituto "Suor Teresa Valsè": dai bambini proposte e suggerimenti

Con tanto di fascia tricolore il baby sindaco Costantino Barone presentato la sua squadra di assessori, il vice sindaco Sofia Di Martino ed il presidente del consiglio Andrea Spadaro

Redazione

09 Dicembre 2019 14:38

Gli alunni della V classe dell’Istituto “Suor Teresa Valsé” sono stati

ricevuti questa mattina dal sindaco Lucio Greco, dal suo vice Terenziano

Di Stefano e dal presidente del Consiglio comunale, Salvatore Sammito,

nell’aula consiliare per una seduta che ha visto il confronto tra gli

amministratori cittadini ed i piccoli alunni che solo da pochi giorni

hanno eletto il loro baby sindaco e la giunta.

Con tanto di fascia tricolore il baby sindaco Costantino Barone

presentato la sua squadra di assessori, il vice sindaco Sofia Di Martino

ed il presidente del consiglio Andrea Spadaro. “Sono onorato di essere

stato eletto - ha detto nel suo discorso – e sono consapevole della

responsabilità nel portare avanti questo incarico. Siamo solo dei

ragazzi, ma vogliamo che la nostra parola abbia un peso. Mi impegno ad

essere da esempio e da stimolo perché tutti noi ragazzi comprendiamo che

le cose pubbliche sono di tutti e vanno rispettate. Cercherò di

sensibilizzare i miei compagni al rispetto della legalità affinchè,

anche a scuola non si verificano episodi di violenza”.

Rivolgendosi al sindaco Lucio Greco, il baby sindaco Barone ha spiegato

di essersi presentato in Municipio con la sua giunta per presentare

delle proposte: dall’installazione di cassonetti sotterranei, alla

disinfestazione nelle scuole dove spesso nei bagni si trovano topi e

scarafaggi; cambiare i prospetti esterni delle case e rendere la città

più colorata; costruire un centro commerciale, stanziare soldi per

portare i reperti al museo; costruire un nuovo museo dove esporre gli

innumerevoli reperti trovati; distribuire acqua potabile; curare il

verde in tutti i quartieri della città; realizzare aree per anziani,

migliorare la videosorveglianza nelle aree pubbliche, soprattutto dove

ci sono i bambini e creare parchi gioco per i bambini diversamente

abili”.

Non solo proposte, ma anche apprezzamenti per ciò che l’amministrazione

Greco sta facendo, come il rifacimento delle strade, la

sensibilizzazione dei piccoli e delle famiglie per la raccolta

differenziata”. La visita e le elezioni tra i banchi di scuola rientrano

nell’ambito del progetto sulla cittadinanza attiva che l’Istituto “Suor

Teresa Valsè” sta portando avanti: un progetto che ha come obiettivo

finale la “felicità”.

Il sindaco Greco ha ringraziato le insegnanti per l’iniziativa. “Ritengo

importante che un’iniziativa del genere giunga da una scuola

elementare, perché sin da bambini bisogna capire l’importanza ed il

valore delle istituzioni e della politica. E’ importante quando da

piccoli si comincia a capire il servizio per il bene comune – ha detto

il primo cittadino - sono contento per il progetto ideato dalle

insegnanti che rientra nell’educazione civica e proprio il senso civico,

per l’ amministrazione che mi onoro di rappresentare, è un punto fermo

soprattutto in una città difficile come la nostra dove parti di

cittadini vandalizzano beni pubblici o non fanno la differenziata, c’è

anche chi ha bruciato una tensostruttura, ha vandalizzato i parcheggi

pubblici facendo un danno a tutta la comunità.

L’amministrazione si deve occupare di tutto ciò è quando ci sono scuole

che portando avanti progetti tesi a far comprendere tutte queste cose,

non può che esserci un plauso”. Al sindaco i piccoli studenti hanno

donato un quadro raffigurante San Giovanni Bosco, mentre il primo

cittadino ha donato alla scuola un gagliardetto del Comune ed un

bassorilievo con lo stemma comunale.

