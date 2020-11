Cronaca 320

Gela, in meno di 24 ore aggrediti due dipendenti comunali. Il sindaco: "Gesti inaccettabili"

Il primo cittadino Lucio Greco, nell'augurare una pronta guarigione ai due impiegati, condanna in maniera netta questo modo di agire incivile

Redazione

13 Novembre 2020 20:16

“Il Municipio è la casa dei cittadini gelesi, di tutti i cittadini, indistintamente, e non è in alcun modo accettabile e tollerabile quello che è successo in meno di 24 ore con due aggressioni ad altrettanti dipendenti comunali”.Inizia così la nota di biasimo e condanna da parte del Sindaco Lucio Greco, alla luce dei fatti di cronaca registrati a Palazzo di Città ieri pomeriggio e stamattina.

“Non importa quale motivazione sia alla base dei due gesti, - prosegue Greco - si tratta di violenza gratuita e improvvisa nei confronti di due persone che stavano svolgendo il proprio lavoro, ed è semplicemente inammissibile. Condanno in maniera netta questo modo di agire incivile perché la violenza non è mai la risposta e, nell’augurare una pronta guarigione e buon lavoro ad entrambi i dipendenti comunali, rinnovo tutta la mia vicinanza e solidarietà agli stessi”.



