Gela, in fiamme in via Cicerone l'auto di una casalinga

L'incendio sarebbe di natura dolosa, dal sopralluogo, infatti, sarebbero state rinvenute tracce di liquido infiammabile

Redazione

06 Giugno 2019 09:11

Fiamme ieri sera a Gela. A fuoco, intorno alle 22, in via Cicerone, una Fiat Multipla di proprietà di E.B., casalinga, 35 anni. Sul posto vigili del fuoco e polizia. L'incendio sarebbe di natura dolosa, dal sopralluogo, infatti, sarebbero state rinvenute tracce di liquido infiammabile. Indagini in corso della polizia.

