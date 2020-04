Attualita 141

Gela, in distribuzione i buoni spesa da parte del Comune: ecco cosa fare per ottenerli

Chi è impossibilitato ad utilizzare i sistemi informatici, può contattare alcune associazioni di volontariato operanti sul territorio

Redazione

03 Aprile 2020 20:17

Il metodo scelto dall’amministrazione comunale e dalla ripartizione servizi sociali ha lo scopo di rendere più efficienti e snelle le procedure, in modo da potere rispondere con celerità alle richieste di tutti i cittadini che hanno titolo ad usufruire del buono spesa. Va da se che tutte quelle persone impossibilitate ad utilizzare i sistemi informatici dovranno rivolgersi a tutte quelle associazioni di volontariato che collaborano con l’amministrazione comunale e di cui vengono qui di seguito forniti i rispettivi recapiti telefonici:

 Protezione civile 0933 906822 - 0933 906823;

 Pro Civis 0933 938312;

 Croce rossa Linea Covid 19 - 328. 2477565

 Trinacria Emergency 340 7249566;

 C.V.S. - 349 4130620;

 Casa del volontariato - 360 529988

“Posso tranquillizzare la cittadinanza che nessuno – ha detto il sindaco Lucio Greco - di quelli aventi diritto al buono spesa, rimarrà fuori per motivi burocratici. In ogni caso, per rendere più efficiente e completo il servizio si può telefonare ai sotto indicati numeri telefonici a cui risponderanno gli assessori che si sono resi disponibili ad aiutare la cittadinanza in questo difficile momento:



