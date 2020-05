Attualita 134

Gela, pagamento della tassa sui rifiuti: le rate prorogate ai mesi di giugno e settembre

Il pagamento era stata predisposto nel marzo 2020. A seguito dell'emergenza Covid - 19, è stata disposta la proroga delle scadenze

Redazione

13 Maggio 2020 15:23

Il Comune di Gela comunica che in questi giorni sono in distribuzione gli avvisi di pagamento Tari, prima e seconda rata di acconto anno 2020. Gli stessi erano stati predisposti a marzo 2020 riportando la scadenza della prima rata al 16 marzo e della seconda rata al 16 giugno. A seguito dell’emergenza sanitaria per Covid -19, la Giunta Comunale con deliberazione n. 88 del 22 aprile 2020, ha disposto la proroga delle scadenze, stabilendo le seguenti date:I rata o rata unica entro il 16 giugno

II rata entro il 16 settembre

Pertanto, si comunica di non tenere conto delle scadenze riportate negli avvisi di pagamento e di attenersi alle nuove scadenze. La rata di saldo, verrà successivamente inviata entro il 16 novembre e conterrà gli eventuali conguagli.





Il Comune di Gela comunica che in questi giorni sono in distribuzione gli avvisi di pagamento Tari, prima e seconda rata di acconto anno 2020. Gli stessi erano stati predisposti a marzo 2020 riportando la scadenza della prima rata al 16 marzo e della seconda rata al 16 giugno. A seguito dell’emergenza sanitaria per Covid -19, la Giunta Comunale con deliberazione n. 88 del 22 aprile 2020, ha disposto la proroga delle scadenze, stabilendo le seguenti date:I rata o rata unica entro il 16 giugno

II rata entro il 16 settembre

Pertanto, si comunica di non tenere conto delle scadenze riportate negli avvisi di pagamento e di attenersi alle nuove scadenze. La rata di saldo, verrà successivamente inviata entro il 16 novembre e conterrà gli eventuali conguagli.





News Successiva Gela, vetro gettato insieme ad altri rifiuti: sanzioni per chi non rispetterà le regole della differenziata

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare