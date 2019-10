Salute 111

Gela, in aumento la torbidità dell'acqua: sospeso il trattamento. Domani stop all'erogazione idrica

Il disservizio riguarderà tutte le zone servite dall'acquedotto di Spinasanta. Le utenze sensibili verranno servite tramite autobotti

Redazione

28 Ottobre 2019 17:25

Siciliacque comunica di aver dovuto interrompere, questa mattina, il trattamento presso l’impianto di potabilizzazione di Gela a causa dell’improvviso aumento della torbidità dell’acqua in ingresso.Nella giornata di oggi la distribuzione non ha subito variazioni rispetto alla turnazione in programma ma domani 29 ottobre non sarà possibile effettuare la distribuzione nella zona Spinasanta bassa a causa del mancato accumulo all’omonimo serbatoio.

Si rappresenta che sarà comunque garantita la fornitura idrica per le utenze sensibili mediante servizio autobotte.

La distribuzione dovrebbe riprendere regolarmente già da mercoledì 30 ottobre.





