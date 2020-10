Attualita 215

Gela, in arrivo quasi 100mila euro per realizzare nuove piste ciclabili o per sistemare quelle già esistenti

Quella che sarà trasferita a giorni è la somma relativa al 2020, quella per il 2021 ammonta invece a 163.809,66 euro

22 Ottobre 2020 15:54

“Sempre attenti ad intercettare ogni tipo di risorsa e a salire su qualunque treno possa portare allo sviluppo sostenibile della città, il Comune di Gela non ha perso l'occasione offerta dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dello scorso 12 agosto che destina importanti risorse alle ciclovie turistiche e grazie all'attivazione dei propri uffici e dell'iter burocratico necessario, nei prossimi giorni riceverà una parte dei 262.027,60 euro complessivamente ottenuti e che serviranno alla realizzazione di nuove piste ciclabili e alla messa in sicurezza di quelle esistenti”.L'annuncio è degli assessori alle Attività Produttive e al Bilancio Terenziano Di Stefano e Danilo Giordano che, anche grazie alla dotazione del PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) approvato in consiglio comunale, hanno potuto lavorare per questo importante risultato che colloca Gela nel più ampio progetto di respiro nazionale finalizzato alla creazione di un sistema di ciclovie turistiche. Un sistema composta da 10 progetti, tra cui uno specifico che riguarda l'area della Magna Grecia e che coinvolge Basilicata, Calabria e Sicilia.

“Grazie a questa somma – aggiungono gli assessori – sarà possibile ricevere a breve il 50% della somma, pari a 98.217,94 euro, da investire, così come previsto dal Decreto, nella messa in sicurezza della circolazione ciclistica, ovviamente partendo dal nostro PUMS. Quella che sarà trasferita a giorni è la somma relativa al 2020, quella per il 2021 ammonta invece a 163.809,66 euro. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato: agli uffici sempre attenti e al consiglio comunale che, approvando il PUMS, ci ha permesso di avere il bonus. Ci teniamo a precisare – concludono Di Stefano e Giordano – che queste somme non saranno spese per opere infrastrutturali, ma per la sistemazione di aree e arterie già esistenti che saranno delimitate e messe in sicurezza con apposita segnaletica orizzontale e verticale e trasformate in piste ciclabili. La valorizzazione e la promozione del nostro patrimonio storico, artistico e naturalistico passa anche da qui”.





