Gela, impianto di compostaggio in tilt: cambia da oggi il calendario della raccolta dei rifiuti

La città in alcune zone si è risvegliata con l'umido per strada perchè la comunicazione del comune è arrivata troppo tardi

Redazione

03 Agosto 2020 16:51

Alla luce dei disagi registrati nel week end e dovuti all'impossibilità di conferire l'organico nell'impianto di compostaggio dell’ATO Cl2 di contrada Brucazzi per sopraggiunti limiti di capacità ricettiva, il Comune ha subito messo mano alla riorganizzazione del calendario della raccolta dei rifiuti che entra in vigore già da oggi, dopo aver valutato la disponibilità degli impianti di compostaggio convenzionati con l'Ente, ossia Kalat e RACO, che possono garantire conferimenti limitati per lunedì ed un massimo di 35/40 tonnellate nei giorni di mercoledì e venerdì.Considerato che la piattaforma Ecoface di Ravanusa (che gestisce in convenzione con questo Comune i conferimenti delle frazioni di multi materiale leggero, carta e cartone e vetro) ci ha concesso di poter conferire carta e cartone il martedì, viene di seguito rappresentato il nuovo calendario per le utenze domestiche, con orari di conferimento dalle ore 22:00 alle ore 02:00 del giorno successivo (non più alle 5.00, per dare la possibilità alla Tekra di pulire tutto nel corso della notte e avere la città pulita al risveglio).

Questo calendario resterà in vigore fino all'8 agosto, ma, se non sarà necessario apportare modifiche, sarà proposto anche nelle settimane successive come di seguito:

Lunedì raccolta frazione organica;

Martedì doppia raccolta di carta / cartone e vetro da conferire separatamente;

Mercoledì raccolta di frazione organica;

Giovedì raccolta di frazione di multi materiale leggero (imballaggi in plastica e lattine);

Venerdì raccolta di frazione organica;

Sabato raccolta di secco residuale (indifferenziato)

Il Calendario dei food e delle grandi utenze non subirà, invece, alcuna variazione.

Si ricorda alla cittadinanza che:

– la frazione organica va riposta all’interno di appositi cestini;

– la frazione di imballaggi in vetro va riposta all’interno di appositi cestini, escludendo coperchi metallici e o in plastica, ceramica e oggetti in cristallo;

– la frazione indifferenziata va riposta all’interno di sacchi trasparenti che dovranno contenere solo le frazioni non differenziabili.



