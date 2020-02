Cronaca 173

Gela, il vice questore Demaio lascia il commissariato: è stato trasferito alla questura di Ragusa

l funzionario di polizia nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi incarichi nelle province di Caltanissetta, Ragusa e Catania, maturando una diversificata e solida esperienza professionale

Redazione

29 Febbraio 2020 12:09

Il vice questore Domenico Demaio ha lasciato il commissariato di Gela per assumere le funzioni di capogabinetto alla questura di Ragusa. Il funzionario di polizia nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi incarichi nelle province di Caltanissetta, Ragusa e Catania, maturando una diversificata e solida esperienza professionale. A Gela ha diretto la sezione investigativa mettendo a segno numerose operazioni antimafia riconducibili a Cosa nostra e alla Stidda (blitz Cave Canem, Supermarket e Cavallo di ritorno), esperienza professionale che gli è tornata utile quando è stato trasferito alla Dia di Catania. Ha fatto parte della commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa ed è componente del Consiglio territoriale per l’immigrazione ed è stato fra i commissari antimafia delegati alle indagini nei comuni di Riesi e Niscemi che hanno portato allo scioglimento dei rispettivi consigli comunali per mafia.

Il vice questore Domenico Demaio ha lasciato il commissariato di Gela per assumere le funzioni di capogabinetto alla questura di Ragusa. Il funzionario di polizia nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi incarichi nelle province di Caltanissetta, Ragusa e Catania, maturando una diversificata e solida esperienza professionale. A Gela ha diretto la sezione investigativa mettendo a segno numerose operazioni antimafia riconducibili a Cosa nostra e alla Stidda (blitz Cave Canem, Supermarket e Cavallo di ritorno), esperienza professionale che gli è tornata utile quando è stato trasferito alla Dia di Catania. Ha fatto parte della commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa ed è componente del Consiglio territoriale per l’immigrazione ed è stato fra i commissari antimafia delegati alle indagini nei comuni di Riesi e Niscemi che hanno portato allo scioglimento dei rispettivi consigli comunali per mafia.

News Successiva Mafia e droga, gelese finisce in carcere: è ritenuto vicino alla Stidda. Dovrà scontare cinque anni

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare