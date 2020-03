Eventi 211

Gela, il tricolore illumina la chiesa Madre: "E' un segno di solidarietà per le vittime del Coronavirus"

L'accensione del tricolore è stato accompagnato dalle note dell'Inno di Mameli. La chiesa rimarrà illuminata fino alle 23

Redazione

21 Marzo 2020 20:52

Questa sera alle 20, la chiesa Madre di Gela si è illuminata con il tricolore. Il Comune di Gela ha trasmesso la diretta streaming sul sito del Comune e su alcune testate giornalistiche locali l'accensione del tricolore che ha illuminato la Chiesa Madre. E' statao suonato l'Inno di Mameli e la chiesa rimarrà illuminata fino alle 23. E' un segno di solidarietà alle tante vittime del Coronavirus e di chi sta lottando in prima linea ogni giorno. Per rispetto dell'ordinanza non sarà presente nessuno dell'amministrazione comunale.

