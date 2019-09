Attualita 65

Gela, il sindaco ringrazia la magistratura: "Lo Stato ha dato forti segnali di presenza nella nostra città"

Il primo cittadino ringrazia i magistrati per il duro e incessante lavoro di contrasto contro ogni forma di crimine

Redazione

19 Settembre 2019 22:11

Il sindaco di Gela Lucio Greco esprime un plauso per l’incisiva azione di contrasto della magistratura verso ogni forma di illegalità in un territorio, come quello di Gela, dove il crimine è ancora uno zoccolo duro da debellare. “Negli ultimi due giorni - dice il primo cittadino - lo Stato ha dato forti e chiari segnali di presenza nella nostra città con un duro ed incessante lavoro di contrasto ad ogni forma di crimine. Il percorso di cambiamento è già segnato e l’Amministrazione da me guidata è impegnata a garantire alla città ed ai cittadini segnali di legalità senza la quale la via dello sviluppo diventa più tortuosa”.

