Politica 429

Gela, il sindaco all'opposizione: "Non può protestare perchè ho ripulito la città. Ho fatto il mio dovere"

"Ovviamente - spiega Greco - utto è stato fatto regolarmente, non c'è stata alcuna violazione del codice dei contratti pubblici"

Redazione

25 Settembre 2020 13:08

Il Sindaco pulisce la città e l'opposizione si arrabbia e protesta. Potrebbe essere questa la sintesi di quello che è accaduto nelle ultime ore, con l'attacco ricevuto dagli esponenti di “Avanti Gela”, Lega, Fratelli d’Italia, Movimento Cinquestelle e dall’indipendente Paola Giudice, che tirano in ballo perfino l’Autorità anticorruzione, la Regione, la Prefettura e la Corte dei Conti regionale per cercare di ottenere un parere autorevole che dica loro che hanno fatto bene, mentre io ho fatto male.Ma come? Prima mi accusate di lasciare la città in abbandono e di non intervenire e adesso mi accusate di intervenire e di aver fatto pulire la città? Credevo, in tutta onestà, che le accuse si lanciassero agli amministratori che non fanno nulla e trovo questo atteggiamento ricco di contraddizioni e paradossale.

Attenzione, l'opposizione non sarebbe tale se non si opponesse, per l'appunto; è solo che trovo molto singolare e strano che abbia da ridire perchè ho fatto il mio dovere in un momento di gravissima emergenza sanitaria ed ambientale. Mi si accusa di aver fatto il possibile per accorciare i tempi e ripulire la città in un periodo in cui, poco prima dell'inizio dell'estate, era in condizioni drammatiche, con erbacce e sporcizia che alimentavano il pericolo incendi e il proliferare di animali e insetti e con i cittadini che giustamente e legittimamente protestavano e chiedevano pulizia.

Si doveva agire subito, non si potevano aspettare i tempi normali di un iter per l'affidamento dei lavori inerenti il decoro urbano. Mi sono consultato con persone competenti ed esperte in materia più di me, e insieme abbiamo preso le opportune decisioni. Ovviamente, tutto è stato fatto regolarmente, non c'è stata alcuna violazione del codice dei contratti pubblici. Ho semplicemente avuto il coraggio di pulire la città e non pensavo che, a distanza di tempo, mi sarebbe stato rimproverato.

Non pretendo che mi si dica grazie, ho solo fatto il mio dovere di primo cittadino con le poche risorse a disposizione, ma davvero mi si vuole accusare di aver pulito la città e di aver gestito un'emergenza? Sappia, allora, l'opposizione che se questo è un problema, dovrà conviverci a lungo perchè di fronte alle criticità troverò una strada, legale naturalmente, a costo di scatenare polemiche e che per molte volte ancora, dunque, dovranno disturbare l’Autorità anticorruzione, la Regione, la Prefettura e la Corte dei Conti regionale perchè di emergenze questa città è piena e io farò sempre tutto quanto è in mio potere per accorciare i tempi e risolverle.



Il Sindaco pulisce la città e l'opposizione si arrabbia e protesta. Potrebbe essere questa la sintesi di quello che è accaduto nelle ultime ore, con l'attacco ricevuto dagli esponenti di “Avanti Gela”, Lega, Fratelli d’Italia, Movimento Cinquestelle e dall’indipendente Paola Giudice, che tirano in ballo perfino l’Autorità anticorruzione, la Regione, la Prefettura e la Corte dei Conti regionale per cercare di ottenere un parere autorevole che dica loro che hanno fatto bene, mentre io ho fatto male.Ma come? Prima mi accusate di lasciare la città in abbandono e di non intervenire e adesso mi accusate di intervenire e di aver fatto pulire la città? Credevo, in tutta onestà, che le accuse si lanciassero agli amministratori che non fanno nulla e trovo questo atteggiamento ricco di contraddizioni e paradossale.

Attenzione, l'opposizione non sarebbe tale se non si opponesse, per l'appunto; è solo che trovo molto singolare e strano che abbia da ridire perchè ho fatto il mio dovere in un momento di gravissima emergenza sanitaria ed ambientale. Mi si accusa di aver fatto il possibile per accorciare i tempi e ripulire la città in un periodo in cui, poco prima dell'inizio dell'estate, era in condizioni drammatiche, con erbacce e sporcizia che alimentavano il pericolo incendi e il proliferare di animali e insetti e con i cittadini che giustamente e legittimamente protestavano e chiedevano pulizia.

Si doveva agire subito, non si potevano aspettare i tempi normali di un iter per l'affidamento dei lavori inerenti il decoro urbano. Mi sono consultato con persone competenti ed esperte in materia più di me, e insieme abbiamo preso le opportune decisioni. Ovviamente, tutto è stato fatto regolarmente, non c'è stata alcuna violazione del codice dei contratti pubblici. Ho semplicemente avuto il coraggio di pulire la città e non pensavo che, a distanza di tempo, mi sarebbe stato rimproverato.

Non pretendo che mi si dica grazie, ho solo fatto il mio dovere di primo cittadino con le poche risorse a disposizione, ma davvero mi si vuole accusare di aver pulito la città e di aver gestito un'emergenza? Sappia, allora, l'opposizione che se questo è un problema, dovrà conviverci a lungo perchè di fronte alle criticità troverò una strada, legale naturalmente, a costo di scatenare polemiche e che per molte volte ancora, dunque, dovranno disturbare l’Autorità anticorruzione, la Regione, la Prefettura e la Corte dei Conti regionale perchè di emergenze questa città è piena e io farò sempre tutto quanto è in mio potere per accorciare i tempi e risolverle.



News Successiva Sopralluogo all'ospedale di Gela, è polemica. Greco a Trainito: "Si concentri sui problemi reali della città"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare