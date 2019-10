Salute 350

Gela, il reparto di Neurologia diventa realtà: individuati tre posti letto in Medicina

Una circolare è stata emanata dal manager Alessandro Caltagirone che comunica ai reparti del pronto soccorso degli ospedali di Gela e Caltanissetta di provvedere al ricovero dei pazienti presso le strutture pubbliche

Redazione

03 Ottobre 2019 13:15

Il reparto di Neurologia all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela diventa realtà dopo che i vertici dell’Asp di Caltanissetta hanno individuato tre posti per la degenza nel reparto di Medicina.Una circolare è stata emanata dal manager Alessandro Caltagirone che comunica ai reparti del pronto soccorso degli ospedali di Gela e Caltanissetta di provvedere al ricovero dei pazienti presso le strutture pubbliche e se non ci dovessero posti letto dovranno provvedere al ricovero presso la clinica Santa Barbara, dove ancora sono esistenti cinque posti letto (tre in meno dopo l’attivazione all’interno dell’ospedale “Vittorio Emanuele”).

Rimane vigente, però, la collaborazione tra l’Asp nissena e la clinica Santa Barbara fino a quando gli otto posti letto non saranno tutti presenti all’ospedale gelese. Nel frattempo due specialisti della struttura privata sono stati assunti con contratto a termine e lavorano nel reparto di Psichiatria dell’ospedale di via Palazzi.

Il reparto di Neurologia è nato sulla carta due anni fa per l’ospedale “Vittorio Emanuele” perché nell’ambito di una riqualificazione sanitaria della clinica che aveva puntato sull’ortopedia e riabilitazione. La struttura neurologica sarebbe stata cancellata privando il territorio a sud della provincia.



