Gela, il parco di Montelungo verrà dato in gestione per 12 anni: prevista la ristrutturazione e la manutenzione

Il bando è scaduto lo scorso 30 settembre. Due le ditte che hanno fatto pervenire le loro offerte. Presto l'aggiudicazione

07 Novembre 2019 14:35

Il Libero Consorzio di Caltanissetta, darà in gestione il parco di Montelungo di Gela. Due le offerte pervenute ed una delle due è risultata aggiudicataria provvisoria, si attende per l’aggiudicazione definitiva la verifica dei requisiti. L’offerta prevede una locazione di anni 12 con il pagamento di una canone annuale di € 5.927,74 e l’investimento di € 177.644,04 per le spese necessarie alla ristrutturazione e manutenzione dell’immobile.



