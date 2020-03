Cronaca 532

Gela, il numero dei contagiati sale a quattro. Greco: "Inaccettabile che tanta gente non abbia ancora capito"

Ad annunciarlo è stato il sindaco Lucio Greco con un video pubblicato sul suo profilo Facebook. I controlli proseguiranno e saranno rafforzati

31 Marzo 2020 20:27

Aumenta il numero dei contagi a Gela, passato da due a quattro. L’annuncio è stato fatto dal sindaco Lucio Greco attraverso un video postato sulla sua pagina Facebook. “Nel fine settimana – ha aggiunto il sindaco - oltre 200 persone si sono registrate perché tornate dalle zone rosse. Un motivo in più per non abbassare la guardia, continuare ad essere rispettosi di quelle che sono le prescrizioni governative e cioè rimanere a casa, non uscire se non per indifferibili e urgenti motivi o solo per questioni di lavoro. Trovo inaccettabile che tanta gente non abbia ancora capito che non si può continuare a scherzare con la propria vita e quella degli altri”. Il primo cittadino ha anche detto che i controlli proseguiranno e saranno rafforzati.

