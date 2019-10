Politica 285

Gela. Il M5S attacca la maggioranza: "E' distante dai problemi della città". Bocciate quattro proposte

Il movimento critica il comportamento della maggioranza che sostiene il sindaco Greco definendola ostile

Redazione

16 Ottobre 2019 19:48

Mentre i cittadini cercano di trovare ogni giorno delle soluzioni ai problemi e alle mancanze di questa gestione amministrativa, la maggioranza che sostiene questa giunta si dimostra sempre più distante dalla città. Martedì sera in consiglio comunale, il luogo delle scelte politiche, sono arrivate quattro proposte di impegno fatte dal Movimento Cinque Stelle. Impegni che la maggioranza del Sindaco avrebbe dovuto votare favorevolmente per vincolare le scelte di tutta la giunta. Ma quando si tratta di migliorare le cose, forse, questa politica non vuole proprio agire. Così, quando viene trattata la proposta di ridurre il traffico delle auto in centro storico, la maggioranza diventa ostile. Una proposta del Movimento fatta in conformità con le previsioni del Piano Urbano della Mobilità, per tutelare i bambini, gli anziani e tutte le persone che vogliono vedere finalmente le strade del centro libere dalle auto. I consiglieri comunali della maggioranza bocciano la proposta, perché, forse, vogliono che le auto scorrazzino ovunque in centro storico e minaccino la salute e l’incolumità delle persone. A questo punto siamo curiosi di sapere come voteranno quando arriverà il momento di approvare il Piano della Mobilità, che prevede le stesse identiche cose chieste con la mozione trattata in aula e bocciata. Ma non si ferma qui l’incomprensibile incedere della maggioranza consiliare. Infatti, decide di fare venire meno il numero legale al momento di votare un’altra mozione, quella che voleva impegnare il Sindaco a fare diventare Gela città del Dono, una mozione che poteva diventare di tutto il consiglio comunale, superando le differenze ed i colori. Il dono inteso come donazione degli organi, con la proposta di istituire un tavolo fra le associazioni, di avviare una campagna di comunicazione, di creare un vero e proprio sportello del Dono. Un progetto pensato e redatto da un nostro concittadino, Giacomo Giurato, e regalato ad un’associazione qualche anno fa a cui diversi comuni d’Italia hanno già aderito. Anche in questo caso, forse, i consiglieri della maggioranza hanno deciso di non avere alcun interesse per la cura dell’altro, per qualcosa fondamentale per la vita delle persone e, come se niente fosse, hanno fatto cadere il numero legale impedendo, di fatto, la votazione dell’atto. Questa è la maggioranza che sostiene il Sindaco.

