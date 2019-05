Attualita 581

Gela, il gestore del B-cool Beach regala una passeggiata sul risciò ai ragazzi del centro Aias

Salvatore Cavaleri, colpito nell'inverno scorso da un grave attentato incendiario che ha raso al suo il suo lido, ha compiuto un grande gesto di solidarietà

Redazione

18 Maggio 2019 11:21

Fatti e non parole. Si potrebbe riassumere così la bellezza del gesto di Salvatore Cavaleri, gestore del “B cool Beach” che ha regalato ai ragazzi del centro Aias diretto da Maria Longo una lunga passeggiata sui risciò del lungomare Federico II. L’iniziativa, alla quale hanno partecipato alcuni dipendenti del centro di assistenza e riabilitazione, è stata fortemente voluta dal direttivo per salutare l’arrivo dell’estate. Ieri mattina tutti in giro per la città a bordo dei turistici risciò e grande divertimento.“È stato un modo per trascorrere qualche ora di spensieratezza a pochi passi dal mare”, ha dichiarato il Presidente Longo. “Ringrazio – ha aggiunto - immensamente il gestore del B - cool Beach che ha deciso di sponsorizzare l’iniziativa regalandoci una grande dimostrazione di coraggio e determinazione dopo i fatti accaduti”.

L’AIAS spera che in città possano moltiplicarsi le iniziative di questo tipo grazie a imprenditori impegnati nel sociale che, con piccoli “fatti”, ci regalano un grande sorriso.





Fatti e non parole. Si potrebbe riassumere così la bellezza del gesto di Salvatore Cavaleri, gestore del “B cool Beach” che ha regalato ai ragazzi del centro Aias diretto da Maria Longo una lunga passeggiata sui risciò del lungomare Federico II. L’iniziativa, alla quale hanno partecipato alcuni dipendenti del centro di assistenza e riabilitazione, è stata fortemente voluta dal direttivo per salutare l’arrivo dell’estate. Ieri mattina tutti in giro per la città a bordo dei turistici risciò e grande divertimento.“È stato un modo per trascorrere qualche ora di spensieratezza a pochi passi dal mare”, ha dichiarato il Presidente Longo. “Ringrazio – ha aggiunto - immensamente il gestore del B - cool Beach che ha deciso di sponsorizzare l’iniziativa regalandoci una grande dimostrazione di coraggio e determinazione dopo i fatti accaduti”.

L’AIAS spera che in città possano moltiplicarsi le iniziative di questo tipo grazie a imprenditori impegnati nel sociale che, con piccoli “fatti”, ci regalano un grande sorriso.





Gela, i giudici si sentono abbandonati e chiedono personale e fondi al governo: "Non lasciateci soli"

News Successiva Siracusa - Gela, incidente al casello di Cassibile. Falcone: "Lo butteremo giù"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews