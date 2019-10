Salute 29

Gela, il Comune consegna all'Asp le chiavi dei locali per realizzare il Centro per l'Autismo

Mentre sono quasi pronti i locali di via Madonna del Rosario, l'Asp sta lavorando anche per l'assunzione del personale

Redazione

24 Ottobre 2019 15:56

Le chiavi dell’edificio comunale di via Ascoli sono state consegnate

dall'assessore al Patrimonio Grazia Robilatte al manager dell’Asp di

Caltanissetta Alessandro Caltagirone.



È il primo passo per la realizzazione del centro diurno per l’Autismo il

cui servizio, per un primo momento, verrà avviato nei locali di via

Madonna del Rosario.



“È un giorno importante per la comunità gelese - dice Nadia Gnoffo,

assessore alla Solidarietà Sociale - da quando ci siamo insediati

abbiamo lavorato affinché i bambini con patologie dello spettro

autistico avessero un luogo in cui poter aggregarsi. Il mio pensiero va

alle tante famiglie che da tempo rivendicano una maggiore attenzione.

Noi il nostro impegno lo abbiamo profuso e la consegna delle chiavi ne è

la dimostrazione”.



Ora che l’Asp ha i locali potrà avviare la progettazione del centro

diurno per l’Autismo per poi appaltare i lavori di ristrutturazione.



“I lavori in via Madonna del Rosario si stanno completando - ha detto il

manager Alessandro Caltagirone - tra qualche settimana saranno fruibili

per i bambini”.



Nel frattempo si sta lavorando per l’assunzione del personale

specializzato “affinché i bambini - dice Marcella Santino, direttore

sanitario dell’Asp nissena - siano seguiti in ogni fase della crescita”.

Alla cerimonia di consegna delle chiavi era presente il dirigente

comunale al patrimonio Grazia Cosentino ed il direttore amministrativo

dell’Asp Pietro Genovese.



