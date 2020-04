Attualita 248

Gela, il Comune cerca aziende per la fornitura di alimenti e beni di prima necessità: stanziati 110mila euro

Pubblicato un avviso pubblico la cui scadenza è fissata per lunedì 27 aprile. I beni sono destinati a coloro che sono in difficoltà

Redazione

23 Aprile 2020 16:56

Il Comune di Gela ha pubblicato un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse rivolto a tutti gli esercizi commerciali che operano nel comune di Gela, classificate come strutture medio grandi nei rispettivi provvedimenti autorizzativi per la fornitura di alimenti e beni di prima necessità.L’avviso è stato pubblicato per individuare i soggetti in possesso di specifici requisiti quali gestori di attività consentite nei codici ATECO, a cui affidare la fornitura di beni alimentari e beni di prima necessità. L’avviso deve essere considerato come ricerca di mercato rivolta ad operatori che esercitano l’attività nell’ambito del territorio comunale di Gela che possono soddisfare con la tempestività richiesta dall’Emergenza COVID 19, la fornitura di alimenti e beni di prima necessità da destinare a soggetti che presentano condizioni di disagio economico

Chi può partecipare

Possono aderire alla manifestazione di interesse e presentare la propria offerta i titolari o delegati di esercizi commerciali classificati come media/grande struttura nelle rispettive autorizzazioni che li abilitano a gestire tale attività. A titolo di esempio: supermercati

Oggetto della fornitura

Il presente avviso riguarda la fornitura di alimenti e beni di prima necessità.

Importo della fornitura

La somma prevista complessivamente per l’acquisto della fornitura oggetto del presente avviso è pari ad euro 110.000,oo (centodiecimila)

Come presentare la propria offerta

Chi ne ha interesse deve presentare la propria manifestazione di interesse corredata della documentazione e dell’offerta da esprimere con cifra senza decimali in percentuale su 100 (in numeri e lettere) entro e non oltre le ore 11 del giorno (lunedì) 27 aprile 2020 mediante consegna in busta chiusa presso l’Ufficio di Protocollo Generale.

Modalità di affidamento della fornitura

La fornitura sarà affidata ad uno o più soggetti che hanno presentato la manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti, che accetteranno di effettuare la fornitura in questione applicando il ribasso più favorevole per questa Amministrazione. In tale eventualità la somma complessiva destinata alla fornitura per euro 110mila, sarà ripartita in parti uguali tra i soggetti affidatari.

L’affidamento deve essere formalizzato in apposito verbale/contratto sottoscritto tra il soggetto affidatario ed il Rup che assume in questa circostanza e per le consequenziali ed ulteriori attività, anche la qualifica di DEC (Direttore Esecuzione Contratto)

Tempi e modi di esecuzione della fornitura

La fornitura deve essere resa disponibile e consegnata al recapito indicato dal Rup in tre fasi:

Prima fase

Fase 1

Fornitura del 30% di beni, entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione del Verbale/ Contratto

Fase 2

Altro 30% entro i successivi 5 giorni oltre i termini della prima fase

Fase 3

Altro 40% entro i successivi 5 giorni della fase due.



