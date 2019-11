Eventi 439

Gela, il Cesma torna sul palco con il musical "Hair": con i i proventi verranno aiutati i ragazzi africani ospiti della parrocchia

Dopo il debutto di venerdì 8 al teatro Eschilo, lo spettacolo sarà replicato giovedì 14 e venerdì 15 sempre alle 10.30 all'Eschilo

Redazione

06 Novembre 2019 21:16

Prenderà il via venerdì 8 novembre alle 10.30 al teatro "Eschilo" il palketto-stage 2019/2020 del Centro Giovanile Musica e Arte Cesma. Quest'anno nel 50^ anniversario della contestazione globale verrà proposto agli studenti delle scuole gelesi e del comprensorio il celebre musical Hair. Dopo il debutto di venerdì 8, lo spettacolo sarà replicato giovedì 14 e venerdì 15 sempre alle 10.30 all'Eschilo.

Come sempre il binomio arte e solidarietà sarà una costante: con i proventi degli spettacoli (già previsto il tutto esaurito nelle tre date), il Cesma continuerà a sostenere gli alloggi per i ragazzi africani, che vivono negli appartamenti arredati dalla parrocchia grazie al progetto "Mamma mia". Alcuni di loro, saranno inoltre sul palco ad esibirsi insieme ai ragazzi del Cesma: un messaggio di piena integrazione verrà dunque lanciato dal teatro "Eschilo". Foto del maestro Rocco Cuvato.

