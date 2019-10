Eventi 134

Gela, il carcere di contrada Balate oggi ha accolto il reliquario della Madonna delle Lacrime

I detenuti e il personale in servizio hanno potuto pregare ed ammirare da vicino le lacrime della Madonna

Redazione

07 Ottobre 2019 17:25

E’ giunto oggi presso il carcere di contrada Balate di Gela, proveniente da Enna, il reliquiario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, grazie all’impegno e all’iniziativa del cappellano del carcere Fra’ Emanuele Artale e grazie alla disponibilità del direttore dott.ssa Cesira Rinaldi e al direttore in missione per quel giorno dott.ssa Giorgia Gruttadauria, i detenuti ed il personale in servizio hanno potuto pregare ed ammirare da vicino le lacrime della Madonna. Presenti anche i gruppi di volontariato impegnati all’interno del carcere Rinnovamento nello Spirito e la Comunità di Sant’Egidio. Dopo un breve momento di presentazione e di preghiera all’interno della cappella con il personale amministrativo e di Polizia Penitenziaria, il reliquiario è stato trasportato nella sala teatro per una Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Raffaele Aprile, vice-rettore della Basilica Santuario di Siracusa e concelebrata dal cappellano e da Don Filippo Celona. I detenuti hanno effettuato il servizio liturgico. L’evento della lacrimazione si è verificato a Siracusa nel 1953, dal 29 agosto al 1° settembre: da un’effigie mariana in gesso smaltato posta come capezzale nella casa di una povera famiglia di Siracusa scaturirono lacrime, risultate in seguito di tipo umano.



