Gela, ancora ricoverato in gravi condizioni il bimbo caduto da una giostra

Il bimbo di 9 anni, che ieri ha improvvisamente perso l'equilibrio finendo per terra, è stato trasferito a Catania

Redazione

07 Ottobre 2019 13:46

Si trova ancora in ospedale in gravi condizioni il bimbo di 9 anni che ieri mattina è caduto da una giostra battendo violentemente la testa. Secondo una prima ricostruzione avrebbe perso l'equilibrio e compiuto un volo di circa due metri. Tutto è successo nella villetta Auriga mentre i genitori erano vicini dal piccolo.Il bimbo è stato prima trasferito nella clinica "Santa Barbara" e i medici, in considerazione del trauma cranico con lieve emorragia cerebrale riportato, hanno disposto il suo ricovero al "Vittorio Emanuele" di Gela. Da qui il trasferimento all'ospedale San Marco di Catania.



