Attualita 198

Gela, i volontari dell'Unitalsi rinnovano la promessa ai piedi della Madonna Immacolata

L'Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali è un'associazione cattolica dedicata al servizio degli ammalati

Redazione

01 Dicembre 2019 15:11

Celebrata questa mattina alle 11 dal vicario foraneo della città di Gela, Don Lino Di Dio, la Santa Messa per il rinnovo del 'SI' alla parrocchia San Francesco d'Assisi. In occasione della Novena il personale dell'Unitalsi di Gela, presieduta da Giuseppe Fedele, con tutti i malati presenti e assistiti dall'associazione, hanno espresso il "Si" ai piedi della Madonna Immacolata. L'Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali è un'associazione cattolica dedicata al servizio degli ammalati ed in particolare al loro trasporto in pellegrinaggio presso i santuari italiani ed internazionali

Celebrata questa mattina alle 11 dal vicario foraneo della città di Gela, Don Lino Di Dio, la Santa Messa per il rinnovo del 'SI' alla parrocchia San Francesco d'Assisi. In occasione della Novena il personale dell'Unitalsi di Gela, presieduta da Giuseppe Fedele, con tutti i malati presenti e assistiti dall'associazione, hanno espresso il "Si" ai piedi della Madonna Immacolata. L'Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali è un'associazione cattolica dedicata al servizio degli ammalati ed in particolare al loro trasporto in pellegrinaggio presso i santuari italiani ed internazionali

News Successiva Anche Don Giorgio Cilindrello sostiene la petizione #GelasiSblocca

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare