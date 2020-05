Attualita 340

Gela, i titolari degli stabilimenti: "Noi pronti alla riapertura. Adotteremo tutte le regole necessarie"

Intanto "Unità siciliana - Le Api", ha chiesto all'amministrazione di collocare pedane e docce dal lungomare a Manfria

Donata Calabrese

31 Maggio 2020 11:16

I titolari degli stabilimenti balneari di Gela sono pronti a ripartire. Lo hanno ribadito nel corso di un incontro svoltosi tra il comandante della Capitaneria di Porto di Gela, Cosimo Roberto Carbonara, il presidente provinciale della Confesercenti, Rocco Pardo e il coordinatore provinciale della Federazione italiana imprese balneari (Fiba), Salvo Cavaleri.I titolari dei lidi si sono detti pronti ad accogliere e a far rispettare le linee guida sulla sicurezza, imposte dai governi nazionale e regionale al fine di tutelare la propria salute e quella dei clienti.

Nel frattempo la città si prepara ad affrontare la stagione estiva, con una serie di problemi che puntualmente si presentano ogni anno in questo periodo. In una nota, l’ex assessore ai Lavori Pubblici della giunta Messinese, Flavio Di Francesco, in rappresentanza di «Unità Siciliana - Le Api - Golfo di Gela», punta il dito sulla carenza di accessi al mare e in particolare sulla fruibilità del litorale da parte dei diversamente abili e degli anziani. (Gds)



I titolari degli stabilimenti balneari di Gela sono pronti a ripartire. Lo hanno ribadito nel corso di un incontro svoltosi tra il comandante della Capitaneria di Porto di Gela, Cosimo Roberto Carbonara, il presidente provinciale della Confesercenti, Rocco Pardo e il coordinatore provinciale della Federazione italiana imprese balneari (Fiba), Salvo Cavaleri.I titolari dei lidi si sono detti pronti ad accogliere e a far rispettare le linee guida sulla sicurezza, imposte dai governi nazionale e regionale al fine di tutelare la propria salute e quella dei clienti.

Nel frattempo la città si prepara ad affrontare la stagione estiva, con una serie di problemi che puntualmente si presentano ogni anno in questo periodo. In una nota, l’ex assessore ai Lavori Pubblici della giunta Messinese, Flavio Di Francesco, in rappresentanza di «Unità Siciliana - Le Api - Golfo di Gela», punta il dito sulla carenza di accessi al mare e in particolare sulla fruibilità del litorale da parte dei diversamente abili e degli anziani. (Gds)



A Gela la gestione del verde pubblico sarà affidata ai privati: illustrato il regolamento

News Successiva Gela, avviso pubblico per assegnare 12 posteggi al mercatino di via Madonna del Rosario

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare