Salute 325

Gela, i consigli dei medici per affrontare il caldo: diffuso un manuale con le regole da seguire

Diffuso un manuale semplice ed efficace, rivolto soprattutto agli ultra 75enni ed ai soggetti malati cronici

Redazione

29 Maggio 2020 21:03

I consigli per affrontare il caldo arrivano dall’Unità Operativa di Educazione alla Salute e dalla responsabile infermieristico del distretto sanitario di Gela. Un manuale semplice ed efficace è stato diffuso ed è rivolto soprattutto agli ultra 75enni ed ai soggetti malati cronici come diabetici, cardiopatici o affetti da altri gravi patologie. Stamattina il dottore Salvatore Migliore, Gaetano La Rocca, Maria Rosaria Ristagno, il vice sindaco Terenziano Di Stefano e l’assessore alla Salute Nadia Gnoffo, hanno fornito le linee guida, riconducendole anche nel contesto Covid-19.

Una corretta alimentazione può prevenire dall'insorgere di effetti sulla salute derivanti da colpi di calore. In generale è meglio consumare pasti leggeri, preferire la pasta e il pesce alla carne ed evi are i cibi elaborati e piccanti; consumare molta frutta e verdura. Evitare, inoltre, i pasti abbondanti, preferendo quattro, cinque piccoli pasti durante la giornata. È importante bere, anche in assenza dello stimolo della sete. Si consiglia di bere almeno due litri al giorno, salvo diverso parere del medico, di moderare l'assunzione di bevande gassate e zuccherate, ricche di calorie, di evitare gli alcolici, perché aumentano la sensazione di calore e la sudorazione, contribuendo così ad aggravare la disidratazione, e di limitare l'assunzione di bevande che contengono caffeina.

I consigli per affrontare il caldo arrivano dall’Unità Operativa di Educazione alla Salute e dalla responsabile infermieristico del distretto sanitario di Gela. Un manuale semplice ed efficace è stato diffuso ed è rivolto soprattutto agli ultra 75enni ed ai soggetti malati cronici come diabetici, cardiopatici o affetti da altri gravi patologie. Stamattina il dottore Salvatore Migliore, Gaetano La Rocca, Maria Rosaria Ristagno, il vice sindaco Terenziano Di Stefano e l’assessore alla Salute Nadia Gnoffo, hanno fornito le linee guida, riconducendole anche nel contesto Covid-19.

Una corretta alimentazione può prevenire dall'insorgere di effetti sulla salute derivanti da colpi di calore. In generale è meglio consumare pasti leggeri, preferire la pasta e il pesce alla carne ed evi are i cibi elaborati e piccanti; consumare molta frutta e verdura. Evitare, inoltre, i pasti abbondanti, preferendo quattro, cinque piccoli pasti durante la giornata. È importante bere, anche in assenza dello stimolo della sete. Si consiglia di bere almeno due litri al giorno, salvo diverso parere del medico, di moderare l'assunzione di bevande gassate e zuccherate, ricche di calorie, di evitare gli alcolici, perché aumentano la sensazione di calore e la sudorazione, contribuendo così ad aggravare la disidratazione, e di limitare l'assunzione di bevande che contengono caffeina.

News Successiva Gela, emergenza idrica nel quartiere Marchitello: domani i rubinetti rimarranno a secco

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare