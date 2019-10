Cronaca 82

Gela. Hashish e un bilancino di precisione in casa. Arrestato dalla Polizia di Stato un trentaseienne

Nel corso di servizi antidroga in via Plutarco gli agenti hanno proceduto al controllo di un gruppo di giovani. Uno di essi ha tentato di liberarsi di una bustina di hashish

Redazione

15 Ottobre 2019 12:17

I poliziotti del Commissariato di P.S. di Gela ieri hanno tratto in arresto Marino Angelo, trentaseienne gelese, gravato da precedenti di polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella serata di ieri, in via Plutarco, una pattuglia della Polizia di Stato, nel corso di specifici servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di stupefacenti, ha proceduto al controllo di un gruppo di giovani. Uno di essi, alla vista degli agenti, ha gettato una bustina che, una volta recuperata è risultata contenere 0,64 grammi di hashish. Successivamente, nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione di Marino Angelo, altro componente del gruppo, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 13,55 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Il Marino, anche per i suoi precedenti specifici, è stato tratto in arresto e, su disposizione del P.M. presso la Procura della Repubblica di Gela, condotto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

