"Non si piegò al pizzo", a 27 anni dalla sua uccisione Gela ha ricordato il sacrificio di Gaetano Giordano

Per commemorare il commerciante ucciso dalla mafia, si è svolta una cerimonia nell'auditorium del Liceo Socio Psico Pedagogico

08 Novembre 2019 15:26

Stamattina nell'auditorium del Liceo Socio psico pedagogico dove, su

iniziativa dell’associazione Antiracket, è stato ricordato il sacrificio

del commerciante Gaetano Giordano, barbaramente assassinato dalla mafia

il 10 novembre di 27 anni fa.



Presenti alla cerimonia il sindaco Lucio Greco, il presidente del

consiglio comunale Salvatore Sammito e l'assessore ai LL.PP. e P.M. Ivan

Liardi. Si trattò di un delitto firmato dalla Stidda che a sorte

estrasse il nome di Gaetano Giordano tra quelli di altri operatori

economici renitenti al “pizzo” per dare un monito e creare un clima di

terrore e di paura tra gli altri esercenti a non ribellarsi al racket

del “pizzo”.



Alla cerimonia di oggi - che ha rappresentato un momento di riflessione

e di confronto su come è cambiata la città in tutti questi anni, i passi

che si sono compiuti e quelli che si devono ancora compiere per

restituire legalità ad un territorio che ha pagato a caro prezzo la

presenza delle cosche criminali di Stidda e Cosa Mostra - oltre al

prefetto di Caltanissetta Cosima Di Stani, al presidente onorario della

Fai, on. Tano Grasso, al presidente dell’associazione Antiracket “G.

Giordano” Renzo Caponetti, hanno presenziato la vedova del commerciante

assassinato, Franca Evangelista, il sindaco Lucio Greco, i vertici

provinciali e locali di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e

Capitaneria di porto.



Dopo i saluti del dirigente scolastico, prof. Maurizio Tedesco e del

sindaco Lucio Greco che hanno evidenziato l’impegno sui temi della

legalità, agli studenti è stato rimarcato il concetto secondo cui la

conoscenza del passato è necessaria per conoscere il presente e gettare

le basi per costruire un futuro migliore, rifiutando le logiche di un

passato intriso di violenza per seguire ideali di giustizia e di

legalità.

