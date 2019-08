Cronaca 204

Gela, guidava sotto l'effetto di alcol e cocaina: denunciato. Multati anche diversi automobilisti indisciplinati

Ferragosto sicuro a Gela con la polizia che ha predisposto vari servizi di controllo del territorio con l'ausilio del Drug Test

Redazione

16 Agosto 2019 10:42

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti in questa provincia dal Questore di Caltanissetta in occasione della “stagione estiva 2019”, nel giorno di “Ferragosto” sono stati predisposti mirati controlli con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada, estesi anche a prevenire e contrastare il fenomeno correlato all’abuso di sostanze alcooliche e all’assunzione di sostanze stupefacenti dai conducenti dei veicoli in occasione della presenza di molte persone nelle zone principali della movida di questa provincia.

In particolare nel territorio di Gela, tra la sera del 14 e la notte del 15 agosto uu.ss., sono state impiegate pattuglie interforze con la partecipazione anche della Sezione di Polizia Stradale di Caltanissetta.

Il suddetto dispositivo è stato integrato da personale sanitario della Polizia di Stato della Questura di Caltanissetta, di cui un Medico, il quale ha provveduto a valutare lo stato psicofisico dei conducenti ed alla effettuazione di test di screening sulla saliva, per accertare l’assunzione di sostanze stupefacenti con l’ausilio dell’apparecchiatura DRUG TEST 5000.

Durante i suddetti controlli, che hanno coinvolto alcune centinaia di persone e circa un centinaio di autovetture, è stato denunciato ai sensi dell’ex artt. 186 e 187 codice della strada, un soggetto poiché risultato positivo, contemporaneamente, a cocaina, cannabinoidi e alcool. Allo stesso è stata ritirata la patente di giuda e l’autovettura su cui viaggiava.

Nel contesto operativo sono state rilevate diverse sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada ed altresì sono state effettuate a cura della squadra polizia amministrativa della Divisione PASI di questa Questura verifiche a numerosi esercizi pubblici di Gela, con irrogazione ad un ristorante di sanzioni amministrative per inosservanza delle prescritte norme igieniche.



Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti in questa provincia dal Questore di Caltanissetta in occasione della “stagione estiva 2019”, nel giorno di “Ferragosto” sono stati predisposti mirati controlli con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada, estesi anche a prevenire e contrastare il fenomeno correlato all’abuso di sostanze alcooliche e all’assunzione di sostanze stupefacenti dai conducenti dei veicoli in occasione della presenza di molte persone nelle zone principali della movida di questa provincia.

In particolare nel territorio di Gela, tra la sera del 14 e la notte del 15 agosto uu.ss., sono state impiegate pattuglie interforze con la partecipazione anche della Sezione di Polizia Stradale di Caltanissetta.

Il suddetto dispositivo è stato integrato da personale sanitario della Polizia di Stato della Questura di Caltanissetta, di cui un Medico, il quale ha provveduto a valutare lo stato psicofisico dei conducenti ed alla effettuazione di test di screening sulla saliva, per accertare l’assunzione di sostanze stupefacenti con l’ausilio dell’apparecchiatura DRUG TEST 5000.

Durante i suddetti controlli, che hanno coinvolto alcune centinaia di persone e circa un centinaio di autovetture, è stato denunciato ai sensi dell’ex artt. 186 e 187 codice della strada, un soggetto poiché risultato positivo, contemporaneamente, a cocaina, cannabinoidi e alcool. Allo stesso è stata ritirata la patente di giuda e l’autovettura su cui viaggiava.

Nel contesto operativo sono state rilevate diverse sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada ed altresì sono state effettuate a cura della squadra polizia amministrativa della Divisione PASI di questa Questura verifiche a numerosi esercizi pubblici di Gela, con irrogazione ad un ristorante di sanzioni amministrative per inosservanza delle prescritte norme igieniche.



Gela, controllate dai carabinieri più di 80 persone: elevate 11 infrazioni per violazioni al codice della strada

News Successiva Mare agitato e onde alte a Gela, due bambini e un uomo rischiano di annegare: i bagnini li salvano

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews