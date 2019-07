Attualita 81

Gela, guasto alla condotta di Spinasanta: l'acqua tornerà domenica. Disponibili due autobotti

Diversi quartieri sono a secco a Gela già da due giorni per un guasto alla condotta di Spinasanta. Tecnici al lavoro per ripristinare la rete idrica

Redazione

26 Luglio 2019 16:14

Si comunica che stanno proseguendo a pieno ritmo i lavori di ripristino della condotta di adduzione al serbatoio Spinasanta. Si prevede di ultimare i lavori entro la giornata del 28/07 con la ripresa della distribuzione idrica da domenica 28/07. Si precisa che l’interruzione della distribuzione riguarda solamente la zona alta di Spinasanta.Nelle more della conclusione dei lavori, Caltaqua ha messo a disposizione due autobotti che saranno posizionate rispettivamente in via Navarra Bresmes (vicino alla chiesa Madre) e in via M. D’Azeglio (zona san Giacomo).





