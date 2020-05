Attualita 147

Gela, Greco: "Inizia la fase 2 ma non significa fare ciò che si vuole. Nuova sfida per la nostra comunità"

Il sindaco di Gela lancia un appello affinchè non vengano vanificati gli sforzi fatti fino ad ora da tutti i gelesi

Redazione

04 Maggio 2020 11:37

"Da oggi inizia la cosiddetta Fase 2 che non significa fare cio’ che si vuole. Anzi, da oggi inizia una nuova sfida per la nostra comunità, quella di dimostrare di essere responsabili e coscienziosi. Non vanifichiamo i nostri sforzi. La nostra città ha evitato gravi conseguenze sanitarie grazie al comportamento corretto e responsabili della stragrande maggioranza dei cittadini. Tanti lavoratori hanno mantenuto un atteggiamento serio, rimanendo isolati in quarantena lontano dalle loro famiglie dopo essere tornati dal Nord. Abbiamo contenuto il virus, non roviniamo tutto adesso.Fino al 17 maggio le norme rimangono restringenti ma consentono di spostarsi per nuove motivazioni. Comprendo la voglia di tornare a vivere una vita “normale” ma se non rispettiamo il distanziamento sociale, se non indossiamo mascherine e guanti, rischiamo di tornare indietro di due mesi, mettendo a rischio la salute nostra e dei nostri cari o delle persone con cui avremo contatti.

Un invito lo rivolgo anche ai commercianti, esercenti di bar, ristoranti, pub, locali pubblici. Attenetevi all’ordinanza. Indossate guanti e mascherine. Utilizzate gel disinfettante. Fate in modo che i clienti non facciano assembramenti dentro e fuori i vostri locali. Noi faremo la nostra parte con controlli rigidi e continui, ma il primo atto passa da voi.

Da oggi riaprono i cimiteri. Andare una volta a settimana e trovare i propri cari è un primo passo. E c’è la possibilità di andarci anche la domenica. Spero che i cittadini capiscano che queste norme sono volte alla loro sicurezza. Nessun sindaco ha il piacere di limitare la libertà ma al primo posto rimane la salute pubblica. Non vanifichiamo i nostri sacrifici".



"Da oggi inizia la cosiddetta Fase 2 che non significa fare cio’ che si vuole. Anzi, da oggi inizia una nuova sfida per la nostra comunità, quella di dimostrare di essere responsabili e coscienziosi. Non vanifichiamo i nostri sforzi. La nostra città ha evitato gravi conseguenze sanitarie grazie al comportamento corretto e responsabili della stragrande maggioranza dei cittadini. Tanti lavoratori hanno mantenuto un atteggiamento serio, rimanendo isolati in quarantena lontano dalle loro famiglie dopo essere tornati dal Nord. Abbiamo contenuto il virus, non roviniamo tutto adesso.Fino al 17 maggio le norme rimangono restringenti ma consentono di spostarsi per nuove motivazioni. Comprendo la voglia di tornare a vivere una vita “normale” ma se non rispettiamo il distanziamento sociale, se non indossiamo mascherine e guanti, rischiamo di tornare indietro di due mesi, mettendo a rischio la salute nostra e dei nostri cari o delle persone con cui avremo contatti.

Un invito lo rivolgo anche ai commercianti, esercenti di bar, ristoranti, pub, locali pubblici. Attenetevi all’ordinanza. Indossate guanti e mascherine. Utilizzate gel disinfettante. Fate in modo che i clienti non facciano assembramenti dentro e fuori i vostri locali. Noi faremo la nostra parte con controlli rigidi e continui, ma il primo atto passa da voi.

Da oggi riaprono i cimiteri. Andare una volta a settimana e trovare i propri cari è un primo passo. E c’è la possibilità di andarci anche la domenica. Spero che i cittadini capiscano che queste norme sono volte alla loro sicurezza. Nessun sindaco ha il piacere di limitare la libertà ma al primo posto rimane la salute pubblica. Non vanifichiamo i nostri sacrifici".



News Successiva Siti inquinati, sbloccati 150 milioni di euro per le bonifiche: interventi anche nel territorio di Gela

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare