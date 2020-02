Attualita 221

Gela, gli Rmi chiedono di rientrare in servizio: confronto in municipio con il sindaco

Il sindaco ha spiegato che la nota esplicativa della Regione è arrivata al Comune soltanto venerdì e da quello stesso giorno gli uffici si sono messi in moto per poter regolarizzare la posizione dei lavoratori

Redazione

24 Febbraio 2020 12:31

Confronto in municipio tra il sindaco ed i lavoratori del Reddito minimo di inserimento. Accompagnati dall’avvocato Rosario Prudenti gli ex Rmi hanno chiesto di poter rientrare in servizio e di poter recuperare anche i mesi di gennaio e febbraio. Il sindaco ha spiegato che la nota esplicativa della Regione è arrivata al Comune soltanto venerdì e da quello stesso giorno gli uffici si sono messi in moto per poter regolarizzare la posizione dei lavoratori in tempi molto brevi. Domani ci sarà un nuovo incontro.

Confronto in municipio tra il sindaco ed i lavoratori del Reddito minimo di inserimento. Accompagnati dall’avvocato Rosario Prudenti gli ex Rmi hanno chiesto di poter rientrare in servizio e di poter recuperare anche i mesi di gennaio e febbraio. Il sindaco ha spiegato che la nota esplicativa della Regione è arrivata al Comune soltanto venerdì e da quello stesso giorno gli uffici si sono messi in moto per poter regolarizzare la posizione dei lavoratori in tempi molto brevi. Domani ci sarà un nuovo incontro.

News Successiva Gela, tessere per il trasporto urbano per gli invalidi: potranno essere utilizzate fino al 15 marzo

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare