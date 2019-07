Attualita 179

Gela, giovedì verrà ripulita via Cairoli: stop alla sosta delle auto posteggiate lungo il percorso

Emessa un'ordinanza che vieta di parcheggiare le auto lungo la strada che sarà interessata dal lavaggio e dallo spazzamento meccanico

Redazione

31 Luglio 2019 16:48

Con riferimento al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani in affidamento alla Società Tekra Srl, dovendo effettuare l’attività di spazzamento meccanico e lavaggio di tutta la via Cairoli, tratto che procede dall’incrocio di via Cocchiara sino all’incrocio con via Trieste, per tale evenienza, si rende necessario evitare la sosta delle macchine che si trovano posteggiate lungo il percorso del tragitto che dovrà effettuare l’automezzo rendendosi altresì necessario informare per tempo la cittadinanza, a mezzo organi di stampa, sul servizio da espletare al fine di non creare disordine e malintesi con gli stessi cittadini. Ne merito il servizio di spazzamento si prevede con inizio dalle ore 6:00 sino a completamento del l’attività nel corso della mattinata Si chiede, pertanto, di emettere apposita ordinanza di divieto di sosta e di rimozione forzata. Di seguito vengono indicati i contatti dei tecnici responsabili dell’esecuzione del servizio, Settore Ambiente e Decoro Urbano: - arch. Santi Nicoletti, funzionario tecnico – DEC – Tel. Ufficio 0933.906118 – cel 3472938070; - geom. Angelo Scudera, Direttore Operativo,– tel Ufficio 0933906799 cel 3887383015; - Signor Rocco Ferrigno – Assistente: cel 3297329146; Responsabili Società Tekra: - Direttore Tecnico: Andrea Dal Canton cel 3454057826 - Signor Scicolone Giuseppe cel 3371174538; - Signor Alabiso Agostino cel 3458410536; Il Direttore Operativo geom. Angelo Scudera Il DEC arch. Santi Nicoletti

