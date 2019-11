Cronaca 808

Gela, giovane va in ospedale per forti dolori allo stomaco: dopo diverse ore si aggrava e muore

I medici avevano disposto il trasferimento al reparto di Gastroenterologia dell'ospedale di San Cataldo dove è stata bloccata l'emorragia

Rita Cinardi

25 Novembre 2019 15:49

Deceduto un ragazzo di 37 anni all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Si tratta di Francesco Giovanni Giudice. Secondo una prima ricostruzione il giovane era giunto in ospedale la notte scorsa con forti dolori addominali. I medici avevano disposto il trasferimento al reparto di Gastroenterologia dell'ospedale di San Cataldo dove è stata bloccata l'emorragia. Dopodiché, sembrerebbe per mancanza di posti letto, il giovane è stato nuovamente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela dove è rimasto in osservazione. Oggi pomeriggio però, poco prima delle 15, il giovane si è aggravato di colpo. Il trentasettenne è andato in arresto cardiaco e, nonostante i tentativi dei medici, non c'è stato nulla da fare.

