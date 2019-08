Cronaca 1485

Gela, giovane si accascia mentre si reca in un autolavaggio: salvato grazie all'intervento dei carabinieri

Subito sono stati allertati il 118 e i carabinieri. Ed è stato l'intervento tempestivo di questi ultimi che ha scongiurato il peggio

16 Agosto 2019 16:02

Viene colto da malore mentre si trova all'interno di un autolavaggio ma l'intervento dei carabinieri ha evitato il peggio. Protagonista della vicenda a lieto fine un giovane di 31 anni che questa mattina si era recato in un autolavaggio di via Niscemi per far pulire la propria autovettura. Non appena sceso dall'auto però si è accasciato. Il giovane, nonostante i presenti abbiano provato a rianimarlo, non ha più ripreso coscienza. Subito sono stati allertati il 118 e i carabinieri. Ed è stato l'intervento tempestivo di questi ultimi che ha scongiurato il peggio. In un primo momento infatti si attendeva l'arrivo dell'ambulanza da Niscemi, così come era stato comunicato dalla centrale ma poi in soccorso del giovane è andata la prima ambulanza che si è resa disponibile. Le condizioni del 31enne non destano preoccupazioni.

