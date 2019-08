Cronaca 1955

Gela, giovane esegue tuffo da 4 metri ma l'impatto con l'acqua è violentissimo: è grave

Un giovane ha eseguito un tuffo dal pontile sbarcatoio sul lungomare da un'altezza di circa 4 metri battendo violentemente la schiena sull'acqua

Rita Cinardi

05 Agosto 2019 08:21

Batte violentemente la schiena tuffandosi dal pontile e rimane gravemente ferito. E' accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Gela. Un giovane ha eseguito un tuffo dal pontile sbarcatoio sul lungomare da un'altezza di circa 4 metri battendo violentemente la schiena sull'acqua. Sulle prime il giovane è rimasto stordito. Subito il giovane, un ragazzo di 19 anni, è stato soccorso dal personale del 118 che era stato allertato dagli amici e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele. Dopo gli esami diagnostici è stato disposto il trasferimento a Catania in un reparto di Neurochirurgia. Il 19enne, infatti, avrebbe riportato la frattura di alcune vertebre. Avrebbe riferito ai medici di non sentire più le gambe. Adesso i sanitari stanno facendo di tutto per salvare l'uso degli arti inferiori.



